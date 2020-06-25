Опыт онлайн-обучения в школах будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России

Так считает временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, во время эпидемии очень часто болеет половина класса, поэтому систему нужно совершенствовать. Чиновник предположил, что на это уйдет несколько лет.

Прежде чем переводить школьников на онлайн-обучение при вспышках простуды, необходимо эту систему совершенствовать. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор школы N 19 в Подольске Жанна Инбер.

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев зяавил, что полученный во время пандемии COVID-19 опыт перевода школьников на дистанционное обучение будет использоваться в будущем во время сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ.

«Систему онлайн-обучения, которую предлагают на время вспышек простудных заболеваний, надо, конечно, дорабатывать. Это, прежде всего, касается платформы, на которую учителя выходят. А с другой стороны обратная связь родителей и учеников: наличие компьютеров и средств связи. Здесь, к сожалению, много проблем. И те платформы, которые существовали для дистанционного обучения, не всегда отвечали потребностям учителей и детей. Были технические сбои, здесь надо дорабатывать», — сказала директор школы.

При этом Жанна Инбер также добавила, что учиться онлайн тяжелее для детей и родителей, кроме того, детям не хватает социального общения.

«Дистанционное обучение тяжелее, чем физическое, потому что нет контакта учителя и ученика, потому что дети привыкли к непосредственному взаимодействию в классе. Есть дети, которые могут дисциплинировано сами делать все задания учителя, а есть те, которые нуждаются в помощи и индивидуальном внимании. Нет социального взаимодействия – это реальный минус обучения. Учителя тоже соскучились по ученикам», — добавила директор.