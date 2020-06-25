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18:27, 25 июня 2020

84-летний ученый и публицист Сергей Хрущев, скончавшийся 18 июня в США, мог покончить с собой

В полиции не нашли признаков преступления.

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. Об этом сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде. Как говорится в полицейском отчете, никаких свидетельств того, что речь идет о нападении и насильственной смерти, не обнаружено. В полицейском управлении города Крэнстона сообщили, что сотрудники правоохранительных органов приехали в дом Хрущева, после того как в полицию позвонила его жена. На месте было обнаружено тело мужчины, полицейские констатировали его смерть. Расследование закрыто, уголовное дело не возбуждалось. Впрочем, агентство не разъясняет, считают ли американские власти произошедшее самоубийством или рассматривают версию несчастного случая.
Спустя несколько дней после смерти Хрущева его вдова Валентина Голенко сказала «РИА Новости», что он умер от старости. «В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко», — добавила она. Голенко сообщила также, что прах Хрущева будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца. По ее словам, похороны состоятся осенью, ориентировочно в октябре, «если начнут пускать самолеты». Кремация пройдет в Соединенных Штатах.

Сергей Хрущев занимался в Советском Союзе научной деятельностью, в частности, разработкой баллистических ракет, а затем ушел в политологию. В начале 90-х он переехал в США, получил там гражданство и читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете.



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