Министерство юстиции США выдвинуло новые обвинения основателю ВикиЛикс Джулиану Ассанжу, сообщают зарубежные СМИ

Согласно предъявленному обвинению, пытаясь получить секретную правительственную информацию, Джулиан Ассанж сотрудничал с двумя известными группами хакеров. Как пишет британское специализированное интернет-издание computing.co.uk, лидер одной из них восемь лет назад получил от основателя ВикиЛикс список организаций, чьи компьютерные сети нужно взломать. Среди них, по утверждению хакера, сотрудничавшего тогда с ФБР, — Агентство национальной безопасности, ЦРУ и газета Нью-Йорк таймс. В обвинении также говорится, что другой хакер, связанный с группами LulzSec и Anonymous, смог похитить электронную переписку американской консалтинговой фирмы, впоследствии опубликованную ВикиЛикс.

Прокуроры заявляют, что основатель сайта и его заместитель начали вербовать сторонников еще в 2009 году, на проходивших тогда в Нидерландах и в Малайзии конференциях хакеров. Выступая на одной из них, пишет сайт Аль-Джазиры, Ассанж заявил аудитории, что стал известным на своей родине, в Австралии как самый молодой взломщик компьютерных сетей: «Я был знаменитым подростком и читал генеральские электронные письма уже с 17-летнего возраста». Выдвинутое американским Минюстом новое обвинение также утверждает, что, вербуя себе новобранцев, Ассанж убеждал их, что если они не являются военнослужащими армии США, их работа на ВикиЛикс вполне законна и неподсудна, сообщает Аль-Джазира.

Сайт computing.co.uk в этой связи напоминает, что ранее Министерство юстиции Соединенных штатов обвинило главу ВикиЛикс в сговоре с аналитиком военной разведки Челси Мэннинг, при помощи которой были похищены документы из баз данных с сотнями тысяч телеграмм Госдепартамента и отчетов, связанных с боевыми действиями в Ираке и Афганистане. Сам Джулиан Ассанж считает, что он всегда действовал как журналист и потому имеет право на защиту в соответствии с Первой поправкой к Конституции США.

В сентябре в Лондоне возобновятся слушания по делу об экстрадиции Ассанжа, которого также ожидает суд Швеции по давнему обвинению в изнасиловании. Наблюдатели, тем не менее, считают, что если экстрадиция будет одобрена, основатель ВикиЛикс сразу же будет передан властям Соединенных штатов.