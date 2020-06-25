«Ведомости»: «Аэрофлот» выполняет пассажирские рейсы за рубеж вопреки запрету правительства

Об этом сегодня сообщила газета «Ведомости», речь идет об эксклюзивных полетах, которые стоят намного дороже.

«Аэрофлот» научился обходить запрет на международные полеты: уже как минимум около месяца компания выполняет пассажирские рейсы за границу под видом грузовых. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех авиакомпаний. В публикации газеты отмечается, что с начала июня перевозчик летает из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Позднее добавились рейсы в Ниццу, Барселону и Рим. «Аэрофлот» выполняет рейсы, несмотря на ограничения правительства, введенные из-за ситуации с коронавирусом. При этом с разрешения Росавиации на них продаются билеты, хотя их никак не рекламируют, а продажа открывается менее чем за неделю до вылета.

Из-за закрытых европейских границ купить билеты на эксклюзивные рейсы могут немногие: речь идет о гражданах ЕС или россиянах, имеющие паспорта или вид на жительство в странах Евросоюза.

Между тем, в самом «Аэрофлоте» уверяют, что считать эти рейсы пассажирскими некорректно. Об этом «Эху» рассказал представитель перевозчика Михаил Демин.

Как уточняет издание РБК, спрос на специальные рейсы высок, даже несмотря на завышенные цены. К примеру, самый дешевый билет в Рим в зависимости от дня недели обойдется в сумму от 17 до 35 тысяч рублей.

Запрет на пассажирские полеты в другие страны Россия ввела в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Официально сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы.