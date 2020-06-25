В России стартовало голосование по поправкам к Конституции

Одна из поправок дает возможность действующему президенту Владимиру Путину участвовать в выборах главы государства. Власти делают акцент на социальных темах, которые будут закреплены в основном законе.

Голосование продлится до 1 июля. Как сказали в Кремле, Владимир Путин пока не решил, когда будет голосовать. Между тем, он сегодня заявил, что результаты голосования не должны накручиваться и что нельзя никого принуждать.

Глава ЦИКа Элла Памфилова в интервью Первому каналу сказала, что многое приходится делать впервые.

Элла Памфилова заверила, что голосование, которое организовано вне помещений, проходит в присутствие наблюдателей. Как она сказала, никаких голосований на лавочках и в багажниках не предусмотрено и не будет. Между тем, такие свидетельства сегодня приходили из ряда городов, в частности, из Владивостока и Новосибирской области.

Сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук сказал «Эху», что в восточных регионах страны наблюдатели фиксируют невысокую явку.

На участке №928 в школе в районе Восточное Измайлово побывал корреспондент «Эха», очередей там пока нет. Это подтверждает и явка: на данный момент, по данным комиссии, проголосовало около 50 человек, из них около четверти – на дому. На протяжении дня нередко бывало, что следующий избиратель приходил примерно через полчаса после предыдущего. То, что на участке спокойная обстановка, рассказала и наблюдательница от Общественной палаты Москвы Наталья Куликова.

К слову, наблюдателей от каких-либо партий или других движений на участке не было. Тем не менее, в комиссии уверяют: процесс защищен от каких-либо фальсификаций, даже несмотря на то, что голосование продлится беспрецедентно долго – целую неделю, а участки будут закрыты по ночам. Об этом, в частности, рассказал председатель комиссии №928 Алексей Андреев.

На входе в здание для голосования сидят волонтеры: они при необходимости дают маски, перчатки и антисептик, а также проверяют температуру у избирателей. Одна из пришедших – пенсионерка Антонина Гавриловна – признается: на фоне эпидемии коронавируса голосовать страшно, но сама она для себя считает это важным.

Другой проголосовавший местный житель, в отличие от Антонины Гавриловны, признался, что пришел голосовать против поправок. Свои мотивы он не раскрыл, но отметил, что в целом процесс, по его мнению, организован нормально. К слову, самой информации о поправках на участке немного: их текст небольшими буквами разместился на листе А3. Рядом с ним – реклама электронного голосования, подписанная словами «Голосуй за свое будущее» и галочкой со словом «Да!» Такая реклама висит также на некоторых досках у жилых домов и в продуктовых магазинах.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля. Участки в Москве будут работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера.



Жители Москвы и Нижегородской области получили возможность голосовать электронно. По последним данным, явка составила более 33%. Не обошлось без скандала. Журналист телекомпании «Дождь» Павел Лобков сумел дважды проголосовать. Он все это заснял на камеру и показал в репортаже. Сначала Лобков пришел на избирательный участок, где получил бюллетень.

Возможность двойного голосования – на участке и онлайн – произошла из-за неверного толкования инструкций Центризбиркома, — сказал «Эху» руководитель штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

В избиркоме считают произошедшее провокацией. Зампредседателя московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил ТАСС, что участники голосования сами несут административную и уголовную ответственность за преднамеренное повторное участие в плебисците.

Нет сомнений, что власти объявят голосование по поправкам в Конституцию легитимным, несмотря на различные сбои, — считает политолог Михаил Виноградов.

Виноградов считает, что люди в основном не обращают внимание на то, как проходит голосование.