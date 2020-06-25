Президент Казахстана сменил главу министерства здравоохранения

Уже бывший руководитель ведомства Елжан Бертанов сейчас проходит лечение от коронавируса. Как сообщает агентство Интерфакс, он сам попросил об отставке в связи с болезнью. Новым министром здравоохранения стал Алексей Цой, ранее занимавший пост вице-министра.