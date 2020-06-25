Президент Казахстана сменил главу министерства здравоохранения

Уже бывший руководитель ведомства Елжан Бертанов сейчас проходит лечение от коронавируса. Как сообщает агентство Интерфакс, он сам попросил об отставке в связи с болезнью. Новым министром здравоохранения стал Алексей Цой, ранее занимавший пост вице-министра.
2020-06-25T17:32:25+03:00
2020-06-25T17:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 25 июня 2020
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