Заседание по делу «Нового величия» перенесли из-за голосования по поправкам в Конституцию

Сегодня должны были состояться прения, в ходе которых обвинение могло запросить наказание для фигурантов. Заседания уже переносились несколько раз по различным причинам. Как пишет сайт «МБХ медиа» со ссылкой на представителя Люблинского суда, обвиняемых не доставили, так как сегодня они голосуют.

Фигурантов дела обвиняют в создании экстремистского сообщества. Два человека, пошедшие на сделку со следствием, уже осуждены. Еще один уехал на Украину и объявлен в розыск.