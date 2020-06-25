Глава ЦИК назвала провокацией двойное голосование по поправкам в Конституцию

Так Элла Памфилова прокомментировала действия журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который смог проголосовать и дистанционно и на избирательном участке. В свою очередь зампред Центризбиркома Николай Булаев сказал, что такое возможно, если «кто-то не выполняет свои должностные обязанности» — его цитирует агентство «Интерфакс». Он пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных.

Между тем и самому Лобкову теперь грозит административный штраф. Его бумажный бюллетень был аннулирован.