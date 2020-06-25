Галямина: В Тимирязевской районе столицы неизвестные напали на разносчика газет против поправок в Конституцию

В Тимирязевской районе столицы неизвестные напали на разносчика газет против поправок в Конституцию «Скажи нет!», отобрав все пачки. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Тимирязевского район Юлия Галямина.

«Сегодня произошло нападение на разносчика газеты «Скажи НЕТ». В Тимирязевском районе напали на женщину несколько человек отобрали несколько пачек газет. Сейчас она пишет заявление в полицию.», — рассказала депутат.

По словам Ю.Галяминой, сегодня утром полиция также пыталась задержать разносчиков газеты против поправок. Полицейские заявили распространителям, что на них поступили жалобы от жителей на незаконную агитацию, сфотографировали газету и предложили проехать с ними в отделение полиции. Отпустили разносчиков после того, как представитель издания поговорил с полицейскими по телефону и объяснил, что газета зарегистрирована и не является агитматериалом.