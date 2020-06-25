СК прекратил первое в России уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом

Петербуржца обвиняли в том, что он нарушил карантин после того, как вернулся из-за границы.

Следователи не нашли состава преступления в действиях Георгия Образцова, который сбежал из санатория «Заря». С подозреваемого сняли все обвинения, сообщил порталу «Фонтанка-ру» адвокат Нодар Боколишвили. Первое в России уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом возбудили в начале апреля, как только президент подписал закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Чуть ранее Образцов вернулся в Петербург из Швейцарии. Во время двухнедельного карантина его пригласили в МФЦ обменять загранпаспорт. Там Образцова показательно задержала полиция. Петербуржца направили под наблюдение в санаторий, откуда он сбежал. После этого против него возбудили уголовное дело по новой статье, снова задержали и заставили извиняться. Однако за несколько недель расследования с Образцовым провели только один допрос.

По новой статье УК нарушителю санитарных правил грозит крупный штраф или два года колонии, если в результате кто-то заболел. В случае гибели людей виновник может получить до семи лет заключения.