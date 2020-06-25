Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте Петра Верзилова

Издатель интернет-издания «Медиазона» и участник группы Pussy Riot ранее был заключен под стражу на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Судья Мосгорсуда Наталья Хомякова оставила без изменений решение об аресте Петра Верзилова – она не нашла никаких причин не доверять задержавшим его полицейским, а также Максиму Барышникову, которого защита считает провокатором. Адвокат группы «Агора» Леонид Соловьев, который защищал Верзилова, назвал Барышникова «секретным свидетелем». Все происходящее защита считает спланированной спецоперацией с подключением разных ведомств.

Сам участник Pussy Riot рассказал, как провокатор дважды напал на него неподалеку от отдела полиции по Красносельскому району, передает «Медиазона». Это произошло после того, как Верзилова 13 часов допрашивали по так называемому «московскому делу» о прошлогодних протестах. В результате провокации он снова был задержан по административной статье о мелком хулиганстве – полицейские заявили, что Верзилов ругался матом на улице.

По одной из версий, задержание Верзилова может быть связано с акцией, которую тот якобы готовил к дню парада Победы 24 июня.