Z Архив новостей новости
5 24 6 1441
Эксклюзив Эха 17:02, 25 июня 2020

Владимир Путин назвал недопустимой накрутку явки на голосовании по поправкам в Конституцию

Принудиловка и сбой при подсчетах голосов, по мнению президента, могут поставить под сомнение «ту позицию, которую выскажут граждане России» — сообщает ТАСС.
Голосование по изменению Основного закона страны стартовало сегодня. Среди поправок есть и та, которая позволяет обнулить президентские сроки Путина.
В преддверии голосования в Москве и других регионах от бюджетников поступали жалобы на принуждение к голосованию.

Наблюдатели фиксируют невысокую явку на придомовых избирательных участках в восточных регионах нашей страны. Об этом «Эху» рассказал сопредседатель движения Голос Станислав Андрейчук.

Андрейчук также напомнил, что сегодня утром в Москве произошел сбой в системе электронного голосования, и, как минимум, один человек, зарегистрированный для электронного голосования смог получить бумажный бюллетень на избирательном участке.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...

5 584 6 47952 19.06
Блоги

+ Андрей Воробьев: Самое главное — что у нас есть президент Андрей Воробьев: Самое главное — что у нас есть президент Гарант развития и реализации тех масштабных проектов, которые видит каждый город Подмосковья…

5 100 6 13018 22.06
Блоги

+ Парад Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади Владимир Путин: Солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену…

5 199 6 28349 24.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Обращение Владимира Путина к россиянам Обращение Владимира Путина к россиянам Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм…

5 135 6 19581 23.06
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Конституция свободных людей» против «путинской Конституции» «Путинские» поправки к Конституции преподносятся государственной пропагандой так, как будто бы им нет и не может быть никакой альтернативы…

5 78 6 12939 20.06
Блоги

Илья Шепелин ведущий программы Fake News на «Дожде»

+ Ведущий «Дождя» смог проголосовать два раза за конституцию Ведущий «Дождя» смог проголосовать два раза за конституцию Павел Лобков сперва пришел на участок, а затем его голос учло электронное правительство Москвы…

5 30 6 5200 12:30
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика…

5 155 6 26800 22.06
Новости

СК объявил в международный розыск уехавшего на Украину российского журналиста Айдера Муждабаева Подготовлены материалы для его заочного ареста…

5 39 6 7147
Новости

Глава ЦИКа Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о факте двойного голосования журналистом Павлом Лобковым Как она выразилась, «кто-то пошел сознательно два раза голосовать»...

5 53 6 9860
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Очередной этап отмены ограничений Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры…

5 53 6 9961 22.06
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Бойкотировать или голосовать против поправок в конституцию Вообще на эту тему на каждых выборах среди оппозиции разгорается война, обычно варианта три…

5 79 6 15060 21.06
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Еще раз о статье Владимира Путина, анализ и критика Текст, под которым стоит подпись президента – это, конечно, не историческое исследование, это, в первую очередь, официальная мировоззренческая установка, а уже потом – исторический очерк…

5 314 6 61158 21.06
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Ось Путин–Сталин–Молотов–Риббентроп сегодня Для аннексии, завершившаяся полной сменой власти и массовыми репрессиями, найдено новое слово: инкорпорация…

5 68 6 13772 24.06
Блоги

+ «Цепь солидарности» в Минске «Цепь солидарности» в Минске Глубокой ночью в Минске завершился пикет в поддержку альтернативных кандидатов на выборах президента…

5 143 6 29987 19.06
8читать ;смотреть
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Мы не относимся к мажорам Мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей. Потому что вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать…

5 125 6 26806 06:59
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Будущее в багажнике Я вот не хочу, чтобы Путин правил мною до моей смерти и поэтому не смогу поддержать даже те поправки, которые еще ничего. А что затеяно всё только для того, чтобы Путина одновременно обнулить и продлить до бесконечности…

5 32 6 6898 16:30

Популярное за неделю

Новости

В министерстве обороны считают, что инцидент во время парада в Севастополе не представлял угрозу для зрителей Очевидцы ранее рассказали, что танк Т-34 едва не въехал в толпу…

5 19 6 44000
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Есть много президентов, которые отказываются признавать COVID серьезным заболеванием. Есть Болсонару, есть Лукашенко, но они ведут соответствующий образ жизни. А у нас…

5 161 6 98323 20.06
#слушать 49:29 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование

3278313
«Процессы флотоводцев»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 8425 21.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Вот за что я Путина люблю Вот за что я Путина люблю А вместе с ним врет руководитель Ростуризма, утверждающая, что правительство не запрещает гражданам России выезжать из страны…

5 152 6 227097 21.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал Наповал Лукашенко, Путин, семейство гномиков, Рудковская, Николай 2, восстание монахов, смерть губернаторов…

5 62 6 128696 22.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8592882
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4532226

Сегодня в эфире