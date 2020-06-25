Владимир Путин назвал недопустимой накрутку явки на голосовании по поправкам в Конституцию

Принудиловка и сбой при подсчетах голосов, по мнению президента, могут поставить под сомнение «ту позицию, которую выскажут граждане России» — сообщает ТАСС.

Голосование по изменению Основного закона страны стартовало сегодня. Среди поправок есть и та, которая позволяет обнулить президентские сроки Путина.

В преддверии голосования в Москве и других регионах от бюджетников поступали жалобы на принуждение к голосованию.



Наблюдатели фиксируют невысокую явку на придомовых избирательных участках в восточных регионах нашей страны. Об этом «Эху» рассказал сопредседатель движения Голос Станислав Андрейчук.

Андрейчук также напомнил, что сегодня утром в Москве произошел сбой в системе электронного голосования, и, как минимум, один человек, зарегистрированный для электронного голосования смог получить бумажный бюллетень на избирательном участке.