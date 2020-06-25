Associated Press: Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на судебно-медицинского эксперта. Уточняется, что никаких признаков нападения или насильственной смерти не обнаружено, уголовное дело возбуждать не стали.

О смерти Сергея Хрущева стало известно неделю назад. Тело нашли в его доме в городе Крэнстон на северо-востоке США. Он проживал в Америке с 1990-х годов, где вместе с женой получил гражданство.