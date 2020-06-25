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16:32, 25 июня 2020

Суд признал незаконным обыск у екатеринбуржца, убитого в своей квартире при задержании

Как сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной группы Павел Чиков, следователь вынесла постановление об обыске поздно вечером, когда Владимир Таушанков был уже мертв.
Росгвардейцы пришли домой к екатеринбуржцу, подозреваемому в краже нескольких рулонов обоев, в ночь на 1 июня. 27-летний мужчина якобы вел себя агрессивно и спровоцировал силовиков, подняв над головой нож. Его застрелили на месте. СК завел дело о применении насилия к представителю власти.



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