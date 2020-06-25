Правозащитный центр «Мемориал» признал уроженца Якутии Александра Габышева политическим заключенным

Об этом говорится на сайте организации. В прошлом месяце силовики штурмом взяли дом мужчины, называющего себя шаманом, а на следующий день, под предлогом теста на коронавирус, поместили его в диспансер. Это произошло без соответствующего решения суда. Позже врачебная комиссия выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.

Габышев стал известен после того, как прошлой весной начал поход на Москву, назвав своей целью «изгнание» Владимира Путина. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области и завели дело о публичных призывах к экстремизму.