Президент Белоруссии увидел попытки вмешательства в выборы из России и Польши

Александр Лукашенко намерен обсудить это с Владимиром Путиным – пишет агентство «БелТА». «Жуткими фейками» белорусский лидер, в частности, назвал информацию о крупных суммах, хранившихся на швейцарских счетах его старшего сына, распространяемую в телеграм-каналах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия никогда не вмешивалась в чьи бы то ни было электоральные процессы и отметил, что Лукашенко не привел аргументов вмешательства.