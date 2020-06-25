Многие отели на российских курортах не готовы к работе, несмотря на возобновление сезона

К проблемам в гостиничной отрасли привело не только падение потока туристов, но и рекомендации Роспотребнадзора. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные объединения предпринимателей «Опора России». По его данным, одна из причин — обязательное тестирование сотрудников на коронавирус, закупка средств дезинфекции и необходимость предоставлять дополнительные справки при заселении туристов.

В результате, к примеру, в Краснодарском крае работают чуть менее половины гостиниц, в Ставропольском крае – менее четверти. Не открылись и те отели, которые имеют высокую долговую нагрузку. В основном – малые и средние. Крупный бизнес смог пережить кризис, считают в «Опоре России». Тем не менее, в целом, по прогнозам, в этом году так и не смогут открыться около 10-15% гостиниц. Другая проблема, отмечают в объединении, — возможная переориентация туристов на размещение в частном секторе.

Гостиничная отрасль включена в список наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.