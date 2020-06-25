СК объявил в международный розыск уехавшего на Украину российского журналиста Айдера Муждабаева

Подготовлены материалы для его заочного ареста.

Муждабаеву предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму с использованием интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Эта статья предполагает до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стали публикации в Фейсбуке двухлетней давности. По версии следствия, журналист разместил на своей странице два материала с призывами хватать на Украине «российских агентов» и под угрозой расправы над ними требовать выдачи осужденного в России по обвинению в терроризме Олега Сенцова. Напомним, в сентябре прошлого года украинский режиссер был помилован и вышел на свободу в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Муждабаев ранее работал в печатных изданиях Тамбова, с 1998 года в газете «Московский комсомолец», а с 2008-го стал там заместителем главного редактора. В 2015-м он переехал на постоянное место жительства на Украину, где занимает пост заместителя гендиректора первого крымско-татарского телеканала ATR.

На Муждабаева заведено уголовное дело и на Украине за то, что он после первого тура президентских выборов призывал расправляться над «пророссийским большинством» жителей страны.