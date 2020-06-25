Владимир Путин сегодня призвал не заставлять россиян участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Он также сказал, что результаты не должны накручиваться. Во время видеоконференции с членами Общественной палаты, президент также напомнил, что действующий закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок, однако, он посчитал важным, чтобы люди высказали свое мнение.

Глава ЦИК Элла Памфилова в интервью Первому каналу сказала, что ее ведомству в эти дни приходится многое делать впервые.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится до 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области до 39 числа могут голосовать электронно.

Участники общероссийского голосования по поправкам в Конституцию несут административную и уголовную ответственность за преднамеренное повторное участие в плебисците. Как заявил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, два случая, в ходе которых москвичи голосовали очно и онлайн, сообщив об этом в соцсетях, расцениваются как спланированная провокация. Напомним, в частности, журналист Павел Лобков ранее сообщил, что смог проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн.