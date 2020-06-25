Мосгорсуд оставил в силе административный арест издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Он получил 15 суток по обвинению в применении нецензурной лексики в адрес прохожего. На суде сам Верзилов говорил, что ни в каких общественных местах матом не ругался, а в материалах дела нет никаких свидетелей, кроме полицейских.
2020-06-25T15:35:05+03:00
2020-06-25T15:39:24+03:00
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15:35, 25 июня 2020
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