С сегодняшнего дня в Подмосковье открылись учреждения культуры, торговые центры и зоопарки

Это очередной этап снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Пока не разрешено работать фитнес-центрам, их открытие запланировано на 1 июля.
2020-06-25T15:32:00+03:00
2020-06-25T15:32:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2666101-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 25 июня 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...