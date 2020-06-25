В этом году начнется реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Она продлится до 2022 года, — сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. По его словам, сейчас решаются технические вопросы. Стоимость работ составят около 60 миллионов рублей. Среди них 16 миллионов – это частные пожертвования.
2020-06-25T15:31:43+03:00
2020-06-25T15:38:48+03:00
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15:31, 25 июня 2020
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