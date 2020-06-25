«Аэрофлот» перевозит пассажиров за границу при наличии мест в салоне используемых для перевозки грузов лайнеров

Такие пояснения дал официальный представитель авиакомпании Михаил Демин. По его словам, билет на такой рейс из Москвы могут купить только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения. Это, как правило, дипломаты и россияне с двойным гражданством или видом на жительство.

Газета «Ведомости» пишет, что вопреки запретам «Аэрофлот» выполняет эксклюзивные люксовые рейсы за рубеж.