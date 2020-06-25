Власти США составили новый обвинительный акт на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Минюст страны полагает, что Ассанж связан с хакерскими группами, ответственными за кражу секретной информации.

Федеральное Большое жюри внесло второе обвинительное заключение в отношении Джулиана Ассанжа: хотя новых пунктов обвинения там нет, документ расширяет список лиц, с которыми якобы вступил в сговор основатель WikiLeaks. Предполагаемыми сообщниками Ассанжа названы хакерские группы Anonymous и LulzSec. Лидеру последней Ассанж якобы передал список целей для взлома, в который вошла компания-подрядчик спецслужб США. От хакеров требовалось добыть содержимое электронной почты и базы данных, в особенности материалы ЦРУ и АНБ. В итоге WikiLeaks все же получил и опубликовал эти письма, и Минюст США сейчас называет это одним из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов. Сам Ассанж сейчас находится под стражей в Великобритании. В Лондоне тем временем продолжаются слушания о его экстрадиции в США.

В числе прочего, власти США обвиняют Ассанжа в нарушении закона о шпионаже. Ему грозит многолетнее тюремное заключение.