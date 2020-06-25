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15:05, 25 июня 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в выборы главы страны

В Кремле на это отреагировали.

Кукловоды из России, а также Польши как выразился белорусский президент, распространяют в интернете ложные сведения, пытаясь повлиять на выборы в стране. По мнению Александра Лукашенко это делают, чтобы дискредитировать власть. Как пример он привёл новость о том, что у одного из его сыновей в Швейцарии больше восьмисот миллионов долларов. «Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно возьмёт» — приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Он добавил, что маленькой миролюбивой Белоруссии, у которой нет ядерного оружия, сложно противостоять потоку ложной информации. Лукашенко, который находится у власти больше четверти века, намерен обсудить вопрос вмешательства в выборы президента с его российским коллегой Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на обвинения. Россия никогда не вмешивалась, не делает этого и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника сказал Песков. Он предложил Минску доказать факты вмешательства.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело, по которому арестован бывший глава Белгазпромбанка, претендент на пост президента Виктор Бабарико. Его называют главным оппонентом Лукашенко. Он незадолго до задержания Бабарико говорил, что за одним из потенциальных кандидатов могут стоять «российские олигархи», но не уточнял, о ком речь.



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