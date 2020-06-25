Владимир Путин может принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1-го июля или раньше. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что окончательное решение пока не принято.



Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать. Об этом заявил Владимир Путин. Путин призвал Общественную палату вместе с избирательными комиссиями вести мониторинг хода голосования.

Напомним, оно началось сегодняшнего дня и будет проводиться до 1 июля – это основной день голосования, он объявлен в стране выходным.

В Москве и Нижегородской области можно голосовать электронно.

Участники общероссийского голосования по поправкам в Конституцию несут административную и уголовную ответственность за преднамеренное повторное участие в плебисците. Как заявил ТАСС зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, два случая, в ходе которых москвичи голосовали очно и онлайн, сообщив об этом в соцсетях, расцениваются как спланированная провокация. Напомним, в частности, журналист Павел Лобков ранее сообщил, что смог проголосовать как на избирательном участке, так и онлайн.