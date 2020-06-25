Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции составляет приблизительно 5-6 процентов в час. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Динамика по явке очень стабильна, идет приблизительно 5-6 процентов в час, на 14 часов, очевидно, что явка зайдет за 20 процентов. Все равномерно и комиссия пока приняла решение не посылать пуши с напоминанием, с дополнительным приглашением, тем, кто еще не проголосовал», — сказал он.

А.Венедиктов добавил, что процент явки в Москве выше, чем в Нижнем Новгороде, где также есть возможность проголосовать электронно.

«Надо отметить, что в Москве явка лучше, приблизительно в два раза, чем в Нижнем Новгороде, потому что Москва голосует не первый и не второй раз, а Нижний Новгород голосует первый раз. Поэтому посмотрим, что будет к вечеру. Напомню, что голосование не будет прерываться даже на ночь, интересно будет посмотреть какая явка будет ночью», — заключил он.

Голосование по поправкам в Конституцию началось сегодня в России. В двух регионах – в Москве и Нижнем Новгороде можно проголосовать и онлайн. Электронное голосование продлится до 30 июня включительно. 1 июля, в последний день голосования, будет возможность проголосовать только очно на участке.