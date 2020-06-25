Суд в Екатеринбурге признал незаконным обыск у местного жителя, которого сотрудники Росгвардии убили в его квартире

Суд в Екатеринбурге признал незаконным обыск у местного жителя Владимира Таушанкова, которого сотрудники Росгвардии убили в его квартире. Об этом сообщает адвокат убитого Алексей Бушмаков. Обыск проводился без судебного разрешения.
2020-06-25T14:33:32+03:00
2020-06-25T14:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 25 июня 2020
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