Глава ЦИКа Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о факте двойного голосования журналистом Павлом Лобковым

Как она выразилась, «кто-то пошел сознательно два раза голосовать». При этом зампред ЦИКа Николай Булаев пообещал разобраться в случившемся. По его словам, Мосгоризбирком найдет человека, который допустил возможность двойного голосования.

Напомним, журналист «Дождя» Павел Лобков утверждает, что один раз проголосовал лично на избирательном участке в Москве, а через час сделал это онлайн.

С сегодняшнего дня началось голосование по поправкам в Конституцию.

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 20%. Как утверждает зам.председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, в столице голосуют активнее, чем в Нижегородской области.