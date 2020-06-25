Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за минувшие сутки выросло на 7113, — сообщает оперативный штаб. Наибольшее число случаев в Москве – 885. Судя по динамике официальных данных, темпы заболеваемости продолжают снижаться.

Тем временем несколько случаев заражения коронавирусом обнаружены в футбольном клубе «Оренбург». Все игроки изолированы. Проводится расследование. Ранее случаи заражения были зафиксированы в «Ростове» и московском «Динамо».