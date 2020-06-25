Президент Белоруссии Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в стране из России и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и выборы в стране из России и Польши. По его словам, этот вопрос он планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным. Глава республики обратил внимание, что оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно. Напомним, два потенциальных кандидата в президенты Белоруссии были арестованы по различным обвинениям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения, прозвучавшие из уст белорусского лидера Александра Лукашенко, в том, что Россия якобы имеет отношение к вмешательству в выборы в республике. Песков добавил, что «какие-то аргументы должна представлять сторона, которая обвиняет». Он заметил, что отсутствие таковых обязывает задуматься о том, насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес России. «Что касается расследования на этот счет, то мы же с вами, слава богу, не в Вашингтоне живем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия проводить собственное расследование и разбираться в том, чем вызваны такие обвинения.