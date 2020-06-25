«Аэрофлот» продолжает возить пассажиров в Европу, несмотря на закрытое из-за пандемии международное авиасообщение

Об этом сегодня написала газета «Ведомости», ссылаясь на данные системы бронирования перевозчика. Рейсы регистрируются как грузовые, однако полеты выполняются под номерами регулярных рейсов и по времени из расписания, которое было у «Аэрофлота» до пандемии. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сказал «Эху Москвы», что считать пассажирскими такие рейсы некорректно. Демин напомнил, что многие страны, в том числе в ЕС, не принимают туристов из России.
2020-06-25T14:09:50+03:00
2020-06-25T14:09:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:09, 25 июня 2020
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