«Аэрофлот» продолжает возить пассажиров в Европу, несмотря на закрытое из-за пандемии международное авиасообщение

Об этом сегодня написала газета «Ведомости», ссылаясь на данные системы бронирования перевозчика. Рейсы регистрируются как грузовые, однако полеты выполняются под номерами регулярных рейсов и по времени из расписания, которое было у «Аэрофлота» до пандемии. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сказал «Эху Москвы», что считать пассажирскими такие рейсы некорректно. Демин напомнил, что многие страны, в том числе в ЕС, не принимают туристов из России.