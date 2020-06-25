Более 60 % россиян с одобрением восприняли идею повышения ставки НДФЛ для имеющих доход более 5 млн рублей в год

Более 60 % россиян с одобрением восприняли идею повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% для имеющих доход более 5 миллионов рублей в год. Такие данные следуют из опроса, проведенных Исследовательским центром Superjob.ru

Повышение ставки НДФЛ на 2 % — это демонстрация того, как Путин относится к людям и того, как он этих людей на самом деле воспринимает, — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» общественный деятель Михаил Ходорковский. По мнению Ходорковского, на фоне этих серьезных проблем эти 2 процентных пункта будут меньшей из бед.