В России сегодня стартовало голосование по поправкам в Конституцию

С 8-ми утра открылись участки по всей стране, а с 10-ти утра в двух регионах – Москве и Нижегородской области – заработало и онлайн-голосование. Не обошлось без сбоев. Впрочем, сейчас сайт онлайн-голосования работает. Самым ярким происшествием стало то, что как минимум два человека смогли проголосовать дважды. Один из этих людей – журналист «Дождя» Павел Лобков. Оба своих голосования он показал в репортаже. Сначала Лобков пришел на традиционный избирательный участок, где получил бюллетень.

Руководитель штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух сказал радиостанции «Эхо Москвы», что это произошло из-за неверного толкования инструкции ЦИК.

По нескольким участкам прошел корреспондент «Эха Москвы», не обнаруживший никакого ажиотажа. Один из участков в столичном районе Восточное Измайлово за первые часы работы принял лишь немногим более 10 избирателей. На входе их встречал стол со средствами защиты и антисептиком. На втором этаже располагаются урны для голосования. Информации о самих поправках на участке немного: текст изменений разместился на листе А3. При этом рядом – инструкция по электронному голосованию, озаглавленная «Голосуй за свое будущее» с изображением галочки со словом «Да!». Голосование будет длиться неделю, до 1 июля, но не круглосуточно: ночью участки будут закрыты. Тем не менее, председатель участковой избирательной комиссии №928 Алексей Андреев уверяет: от фальсификаций процесс будет защищен. На участке находятся несколько наблюдателей, все – от Общественной палаты. На фоне крайне малого числа избирателей активно они себя не проявляли. Впрочем, они говорят, что обстановка спокойная, а голосование, по их словам, пока проходит без нарушений.

Наблюдатели фиксируют невысокую явку на придомовых избирательных участках в восточных регионах нашей страны. Об этом «Эху Москвы» рассказал сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

Электронное голосование в Москве проходит с большей активностью, чем в Нижнем Новгороде, — сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Электронное голосование в Москве продлится до вечера 30-го июня. Голосование на участках – до 20:00 1-го июля по местному времени.