«Голос» фиксирует невысокую явку в первые часы голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

«Пока, если говорить про восточную часть страны, явка, судя по всему, небольшая. По крайней мере, то, что мы видим, на придомовом голосовании, которое во дворах домов, там буквально единицы за все время подходят. Некоторые особо рьяные члены комиссии в связи с этим начинают ходить по квартирам, что нарушает порядок утвержденный Центризбиркомом. По квартирам могут ходить, только если вы сами подавали заявку на такое голосование. В Барнауле сейчас была такая история. Мы видим постоянно, что продолжают агитировать государственный чиновники, в том числе, на избирательных участках. Например, в Приморском крае губернатор пришел голосовать и прямо на участке призвал голосовать за поправки», — сказал он.

С.Андрейчук добавил, что сегодня голосуют, в основном, организованные группы сотрудников предприятий, которых контролирует начальство.

«Основная масса тех, кто сегодня проголосует – это за счет выездного голосования на крупных предприятиях, на заводах. Людей в рабочее время, иногда под контролем начальника отдела кадров или еще кого-то, ведут на голосование. То, что мы видели на подготовительном этапе, когда людей принуждали регистрироваться, переписываться на другие участки, подавать заявление на досрочное голосование по месту работы, вот это сейчас начинает выплескиваться», – отметил он.

С.Андрейчук также подчеркнул, что при этом члены избирательных комиссии сами не всегда понимают правила, по которым идет голосование.

Сегодня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля.