Верховный суд Евросоюза отклонил апелляцию ВТБ об отмене санкций, наложенных на банк из-за событий на Украине в 2014-м году. Об этом сообщило агентство Reuters. В ВТБ пока это не прокомментировали.

Несколько лет назад Евросоюз ввел ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам. Помимо ВТБ это Сбербанк, ВЭБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».