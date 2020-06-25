Врио руководителя Рособрнадзора: Опыт онлайн-обучения в школах будет применяться при вспышках простудных заболеваний

Опыт онлайн-обучения в школах будет применяться при вспышках простудных заболеваний в России. Так считает временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, во время эпидемии очень часто болеет половина класса, поэтому систему нужно совершенствовать. Чиновник предположил, что на это уйдет несколько лет.
2020-06-25T13:35:17+03:00
2020-06-25T13:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 25 июня 2020
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