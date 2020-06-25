Сбой на сайте для электронного голосования вызван одновременным подключением большого числа пользователей

Сбой, который произошел на сайте для электронного голосования по поправкам в Конституцию, вызван одновременным подключением большого числа пользователей. Об этом агентству РИА Новости заявил член Центризбиркома Антон Лопатин. По его словам, был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать. На данный момент явка на электронном голосовании составляет 10%.

Аномальное количество тех, кто зарегистрировался в Троицке и некоторых других районах Москвы, связано с особенностями работы системы. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал депутат Мосгордумы, член штаба по наблюдению за голосованием Валерий Головченко. Электронное голосование будет возможно до вечера 30-го июня.