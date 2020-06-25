Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы ничьих стран, в том числе, Белоруссии

Россия никогда не вмешивалась в выборы ничьих стран, в том числе, Белоруссии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь можно только ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что в день проведения парада Победы, на который был приглашен президент Белоруссии Александр Лукашенко, у глав государств не было возможности обсудить подобные вопросы детально.

«Вчера, конечно, не было возможности для каких-то таких обстоятельных бесед, была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях», — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела страны и предвыборную кампанию из России и Польши. Президент Белоруссии пообещал обсудить с Владимиром Путиным «вмешательство России в выборы».