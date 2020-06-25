Россия может начать возобновление международного авиасообщения с рейсов в страны СНГ

Как выяснила газета «Коммерсант», с такой инициативой выступила Росавиация.

Письмо с предложением о поэтапном снятии ограничений на международные полеты, начиная со стран СНГ, первый замминистра транспорта Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, утверждают источники издания в отрасли. Авиасообщение с другими странами руководитель Росавиации предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Собеседник газеты в ведомстве подтвердил факт существования письма. Официально в агентстве ситуацию не комментируют. В секретариате Голиковой сказали, что оперативный штаб поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть возможность открытия авиасообщения. Вопрос находится в стадии проработки. Решения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, отметили в секретариате. Между тем, авиаперевозчики считают, что было бы логичнее сначала открыть полеты в Европу: там заболеваемость COVID-19 ниже, чем в странах СНГ. Другой вопрос: захотят ли там принимать русских туристов.

Россия запретила международные пассажирские авиаперевозки в конце марта из-за пандемии коронавируса. Официально разрешены только рейсы для вывоза россиян из заграницы.