Представитель Аэрофлота: Считать пассажирскими рейсы, которые выполняет в настоящее время Аэрофлот, некорректно

Считать пассажирскими рейсы, которые выполняет в настоящее время Аэрофлот, некорректно, — сообщил нам официальный представитель Аэрофлота Михаил Демин. Демин напомнил, что многие страны, в том числе ЕС, не принимают туристов из России.