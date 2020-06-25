В Тверской области ведущие СМИ перестали публиковать негативные новости в период голосования по поправкам к конституции.

Сводки дорожно-транспортных происшествий, пресс-релизы прокуратуры, судов и следственного комитета по резонансным делам, в ряде случае даже ежедневные официальные данные о заболевших и умерших от коронавируса. Такой информации больше нет в ведущих изданиях и агентствах Тверской области, выяснил сайт Политверь. Негласный запрет на публикацию негативных новостей исходит от регионального правительства. В ряде крупных региональных СМИ сотрудникам сайта это подтвердили. Там рассказали о просьбе сверху исключить все новости, которые создают негативный фон о регионе до окончания голосования за поправки в конституцию, то есть до первого июля включительно. Интернет-изданию 7x7 одна из журналисток в Твери сообщила, что в мессенджере WhatsApp есть специальный чат для редакторов изданий лояльных властям СМИ, куда такие распоряжения поступают. Ряд жителей Тверской области недовольны тем, что теперь им предоставляют однобокую картину жизни региона, пишет Политверь.



Перед чемпионатом мира по футболу в России летом 2018-го года в стране произошёл масштабный отказ от негативных новостей. Региональные управления МВД тогда несколько недель не публиковали информацию о кражах, разбоях, грабежах и других преступлениях. На это в своё время обращало внимание интернет-издание Медиазона.