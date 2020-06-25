Старт голосования по поправкам в Конституцию сопровождался несколькими инцидентами

Так, в некоторых городах участки для голосования устроили на уличных лавочках или вовсе в багажнике машины.

В самом начале голосования по поправкам произошло сразу несколько курьезов, связанных с необычным выбором мест для участков. Так, в поселке Линёво в Новосибирской области людям предложено голосовать на улице: импровизированный избирательный участок расположился на нескольких квадратных метрах, включающих в себя стол и две скамейки. Снимок с места событий выложил в твиттере штаб политика Алексея Навального в Новосибирске. Во Владивостоке возле одного из домов по улице Русской голосование и вовсе решили провести в багажнике машины. Представители участковой комиссии №838, которая и была организована столь необычным способом, в беседе с интернет-изданием «МБХ медиа» назвали это «обычной практикой». По их словам, им поступила заявка на голосование из дома, и в таких случаях работники комиссии организовывают участок на лавочке, но пошел дождь, и поэтому процесс перенесли в багажник машины.

Между тем, журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды – на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.