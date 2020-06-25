«Голос» зафиксировал два случая повторного голосования из-за неправильной понятой в избиркомах инструкции ЦИКа

«Голос» зафиксировал два случая повторного голосования голосования электронно после выдачи бумажного бюллетеня на участке. Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук, это произошло из-за неправильной понятой председателями избирательных комиссий инструкции ЦИКа.

«История с несколькими людьми, которые пришли на участок и сказали председателю комиссии, что мы передумали, и хотим получить бюллетень. Председатель комиссии смотрит в журнал свой, видит, что они зарегистрированы электронно. Но в соответствии с неправильно сформулированной инструкцией от ЦИКа и также неправильным своим собственным пониманием ситуации он выдает им бумажный бюллетень. Человек получает бюллетень, бросает его в урну и дальше бежит с гаджета голосует в электронном виде», — пояснил он.

С.Андрейчук подчеркнул, что сбой произошел из-за того что в инструкции ЦИКа не конкретизировано, что имеется в виду под «днем голосования», когда граждане, зарегистрированные на электронное голосование, имеют право получить бюллетень на придомном участке.

«Мы потребовали от ЦИКа разместить отдельное письмо с разъяснением для председателей избирательных комиссий, что нельзя выдавать бюллетень за исключением дня голосования. У них так сформулировано, что день голосования — нормальный человек считает тогда, когда открыты участки, а ЦИК считает, что это только 1 июля. Вот из-за этого казуса появилась такая возможность проголосовать дважды», — сказал он.

Урны с повторными бюллетенями, по информации С.Андрейчука, были опечатаны.

«Эти урны для голосования сейчас опечатаны. То есть все бюллетени, которые находятся в этих урнах, куда человек незаконно бросил второй бюллетень, опечатаны, бюллетени признаны недействительными», — заключил он.

Сегодня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля.