Массух: Случаи «двойного» голосования на участке и электронно произошли из-за неправильно понятой инструкции

Случаи «двойного» голосования — на участке и электронно — произошли из-за неправильной понятой председателями избирательных комиссий инструкции ЦИКа. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель штаба по наблюдению за голосованием в Москве Илья Массух.

«История с несколькими людьми, которые пришли на участок и сказали председателю комиссии, что мы передумали, и хотим получить бюллетень. Председатель комиссии смотрит в журнал свой, видит, что они зарегистрированы электронно. Но в соответствии с неправильно сформулированной инструкцией от ЦИКа и также неправильным своим собственным пониманием ситуации он выдает им бумажный бюллетень. Человек получает бюллетень, бросает его в урну и дальше бежит с гаджета голосует в электронном виде», — пояснил он.

И.Массух, подчеркнул, что Штаб по наблюдению за голосованием обязал ЦИК разместить разъяснения инструкции на избирательных участках.

«Мы потребовали от ЦИКа разместить отдельное письмо с разъяснением для председателей избирательных комиссий, что нельзя выдавать бюллетень за исключением дня голосования. У них так сформулировано, что день голосования нормальный человек считает тогда, когда открыты участки, а ЦИК считает, что это только 1 июля. Вот из-за этого казуса появилась такая возможность проголосовать дважды», — сказал он.

Урны с повторными бюллетенями, по информации И.Массуха, были опечатаны.

«Эти урны для голосования сейчас опечатаны. То есть все бюллетени, которые находятся в этих урнах, куда человек незаконно бросил второй бюллетень, опечатаны, бюллетени признаны недействительными», — заключил он.

Сегодня в России началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля.