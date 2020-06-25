Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по европейским санкциям, которые были введены в связи с событиями на Украине

Верховный суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по европейским санкциям, которые были введены в 2014-м году в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

С 1-го августа ЕС ввел ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам, в их числе был и ВТБ.