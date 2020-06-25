На Красной площади задержали активиста Виктора Немытова, он вышел на одиночный пикет против поправок в Конституцию

На Красной площади задержали активиста Виктора Немытова, который вышел на одиночный пикет против поправок в Конституцию, — сообщает «МБХ Медиа». По данным корреспондента этого издания, Немытов стоял с плакатом «Россия без Путина. Нет поправкам». Акция продлилась несколько минут. К активисту подошли полицейские и задержали его.

В конце мая Немытов был арестован на 15 суток после одиночного пикета в поддержку ведущего пабликов «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Через несколько дней Мосгорсуд освободил Немытова из-под ареста, переквалифицировав статью на нарушение режима самоизоляции.