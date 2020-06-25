В ЦИКе заверяют, что работа сайта электронного голосования полностью восстановлена

По словам члена Центризбиркома Антона Лопатина, утром действительно был сбой из-за большого числа пользователей. Однако сейчас все работает корректно. Дистанционное электронное голосование продлится до 20-ти часов по московскому времени 30-го июня. Голосование на участках во всех регионах будет идти до 20-ти часов 1-го июля по местному времени.