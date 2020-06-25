Журналист телекомпании «Дождь» Павел Лобков смог проголосовать по поправкам в Конституцию дважды – первый раз на своем участке, затем дистанционно с помощью электронного голосования. Весь процесс Лобков зафиксировал на видео. Глава московского штаба по наблюдению за голосованием Илья Массух сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что участок, на котором голосовал Лобков, проверят, и часть бюллетеней может быть аннулирована. Электронное голосование в Москве продлится до вечера 30 июня.