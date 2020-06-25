Костырко: Явка на площадках электронного голосования на данный момент составляет порядка 10 процентов

Явка на площадках электронного голосования по поправкам к Конституции на данный момент составляет порядка 10 процентов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«На данный более ста тысяч человек получили уже бюллетени и проголосовали, соответственно, явка порядка почти под 10 процентов на данный момент», — сказал он.

А.Костырко добавил, что у разработчиков были проблемы с сайтом, однако сейчас они уже устранены.



«У нас были временные проблемы с сайтом, с одной из трех витрин, но они на данный момент решены, и голосование через него тоже идет. Все проблемы будут решаться штатными методами, сейчас все работает нормально. Человек может в любом случае проголосовать либо через приложение («Моя Москва»), либо через сайт 2020og, либо через госуслуги. Везде настроены ссылки, любая из витрин приведет его на голосование, на электронный бюллетень», — заключил он.